Una partita di calcio under 16 valevole per i play-off finisce con la rissa tra genitori. È successo ieri in via Camillo Guerra, ai Camaldoli di Napoli, nel centro sportivo Kennedy. Un uomo ferito, con il naso rotto, è stato trasportato all’ospedale di Giugliano.

Da una prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri, durante la partita di calcio under 16 disputata tra le squadre SSC Napoli e Parma Calcio, alcuni genitori avrebbero litigato tra loro per poi finire alle mani.

Ad avere la peggio un 54enne di Cadelbosco di Sopra (Re) che è stato soccorso da personale del 118. All’uomo, trasferito nell’ospedale di Giugliano in Campania, è stata diagnosticata una “frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione”.

La ricostruzione

Sette i punti di sutura e sette i giorni di riposo medico. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero impegnati a ricostruire l’intera vicenda. Come spiega il Corriere della Sera, pare che a scatenare la zuffa sugli spalti sia stata l’esultanza di un giocatore del Parma che, dopo il raddoppio, si sarebbe recato sotto la tribuna per salutare i parenti. Un gesto che è parso provocatorio ai genitori dei giocatori della squadra avversaria. In più sarebbero state pronunciate – riferiscono i dirigenti del Napoli – frasi discriminatorie nei confronti dei napoletani. Tanto è bastato per surriscaldare gli animi e passare dagli insulti agli schiaffi e ai pugni.