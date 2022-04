Sabato sera violento a Napoli. Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Foria dopo la segnalazione di una lite in strada.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno notato numerose persone che in quel momento si stavano colpendo con pugni, calci, bottiglie e pietre. Alla vista degli agenti molti si sono allontanati facendo perdere ogni traccia.

Napoli, maxi rissa in strada

Cinque di esse, invece, hanno continuato a colpirsi fino a quando, non senza difficoltà, sono state bloccate dai poliziotti. In loro possesso avevano: un coltello con la lama di 7 cm, diversi sampietrini, un ombrello e una bottiglia.

Le cinque persone sono state tutte identificate e arrestate per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale. Erano tutti di nazionalità straniera tra i 22 e 32 anni. Tre di essi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed uno, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.