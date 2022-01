Momenti di tensione si sono vissuti stamattina alla galleria commerciale Il Molino, tra Sant’Antimo e Melito. Tre uomini se le sono date di santa ragione dinanzi ai presenti che hanno assistito attoniti alla scena di violenza.

Rissa furiosa al Molino, uomo pestato a sangue davanti ai presenti: allertati Polizia e Carabinieri

Al momento non si conosco le ragioni alla base della rissa, ma è probabile che la zuffa sia nata per futili motivi. Stando alle prime informazioni, il litigio sarebbe nato all’interno del centro commerciale e poi degenerato in colluttazione. Pare che uno dei soggetti coinvolti fosse armato di coltello e che lo abbia utilizzato per minacciare gli altri due.

Uno dei tre rivali è stato pestato a sangue ed è finito per terra, dopo i colpi subiti. Non si conosco le sue condizioni. Intanto, i clienti e i dipendenti della galleria commerciale hanno provveduto ad allertare immediatamente Carabinieri e Polizia per riportare la situazione alla calma. Si attende adesso l’arrivo dei soccorsi.

Attualmente, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che sono intervenuti prontamente sul posto.