GIUGLIANO. “C’è un’emergenza sicurezza e giovanile in città, si intervenga subito”. Questo il pensiero della politica dopo gli spari e le coltellate avvenute sabato sera in pieno centro, tra via Roma e Corso Campano.

A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppo di giovani delle “Palazzine” di via Agazzi contro un altro di via Cumana. Dalle parole sono passati subito alle mani: calci, pugni e schiaffi, sferrati con una violenza inaudita, sotto gli occhi attoniti di decine di famiglie con bambini che passeggiavano in strada. Si sono vissuti momenti di grande paura per le arterie del centro, con genitori e figli che cercavano di trovare rifugio nelle poche attività commerciali ancora aperte tra il Corso principale e le vie adiacenti.