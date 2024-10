Un’esercitazione in caso di rischio vulcanico dedicata principalmente ai cittadini di Licola. Si terrà il prossimo 12 ottobre anche a Giugliano e ieri se n’è discusso in aula consiliare con la protezione civile. In questo caso il focus dell’esercitazione non è il bradisismo ma il rischio vulcanico, dunque uno scenario di pre eruzione.

Esercitazione rischio vulcanico Licola

L’11 ottobre arriverà sugli smartphone dei cittadini che si trovano in tutta la Campania un messaggio di alert proprio per l’esercitazione. Il 12 poi, tutti coloro che vorranno partecipare, lo possono fare compilando un modulo presente sul sito del Comune.