Doveva essere un banale ritocco estetico eseguito in Turchia, ma per A.P, 46 anni, operatrice sanitaria di Grazzanise si è trasformato in un incubo. Sottoposta a un’operazione solo pochi giorni fa, la donna ha subito un arresto cardiocircolatorio immediatamente dopo la sedazione anestetica, che l’ha fatta poi precipitare in uno stato di coma critico.

Rischia di morire dopo intervento estetico in Turchia: in coma infermiera casertana

Come riporta Il Mattino, la vicenda ha avuto inizio mesi fa, quando A. P. ha deciso di rivolgersi a una clinica privata turca per un intervento estetico.

Accompagnata da amiche, la quarantaseienne si è recata in Turchia poco più di una settimana fa per il trattamento che aveva precedentemente prenotato. Dopo l’iniezione dell’anestetizzante, A. P. è stata colta da un infarto fulmineo, che l’ha condotta rapidamente in uno stato di incoscienza profonda.

Dovrà tornare in Italia

Nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, la donna non ha più ripreso conoscenza. Subito intubata, è stata trasferita d’urgenza in un ospedale pubblico turco, dove è rimasta in condizioni gravissime.

I familiari, tempestivamente informati, hanno agito prontamente per organizzare il rientro della congiunta in Italia. Attraverso un aereo privato, finanziato da una raccolta fondi locale, A.P. sarà riportata in Italia, con l’intento di proseguire le cure presso l’ospedale di Caserta.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità di Grazzanise, dove la donna è apprezzata soprattutto per le sue qualità umane e professionali. Nonostante la prognosi resti incerta, amici e conoscenti sperano che A. P. possa svegliarsi al più presto.