Durante un’operazione di controllo del territorio nel rione Sanità, i Carabinieri della stazione di Napoli Stella hanno sequestrato un arsenale di armi, tra cui un Ak47 Kalashnikov perfettamente funzionante con il caratteristico caricatore a “banana”. L’arsenale si trovava nel solaio di un palazzo in vico Lammatari.

Le armi sequestrate: dal Kalashnikov ai fucili rubati

Oltre all’iconico mitragliatore d’assalto russo, i Carabinieri hanno trovato un fucile a pompa e un fucile sovrapposto, entrambi rubati in precedenza. Il primo nel comune di Giffoni Vallepiana e l’altro a Brescia. Tra le armi sequestrate anche due pistole Beretta calibro 6,35 e una Beretta 98FS, accompagnate da 113 munizioni di vario calibro.

Indagini e accertamenti balistici in corso

Le armi, tutte sequestrate, saranno sottoposte a una serie di accertamenti balistici per determinare se siano state utilizzate in episodi criminali o fatti di sangue. La sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri condurrà ulteriori analisi per verificare la presenza di impronte digitali che potrebbero aiutare a identificare chi ha maneggiato queste armi.