E’ morto a Napoli Rino Pezzullo, il 40enne di Vairano Patenora finito in coma dopo un’emorragia cerebrale.

Morto a 40 anni dopo un colpo alla testa

E’ avvolto nel mistero il decesso di Rino. Originario del casertano, l’artigiano avrebbe avuto un colpo alla testa. I sanitari hanno deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine per fare luce sulle cause del decesso. E’ stata la compagna dell’uomo ad allertare i soccorsi dopo aver tentato invano di svegliarlo dal sonno. Uno stato di coma da cui non riusciva a destarsi per un’emorragia cerebrale in corso.

Sul posto era poi giunta un’ambulanza del 118 che aveva portato Rino Pezzullo all’ospedale di Piedimonte Matese. Viste le sue gravi condizioni, però, era stato disposto il trasferimento a Napoli. Occorre capire come si sia procurato quel colpo alla testa, se a letto in altre circostanze ancora tutte da chiarire. Sul decesso del 40enne indagano ora i carabinieri coordinati dalla Procura.