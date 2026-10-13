Rincari carburante, anche ALS alleggerisce i costi

Dopo le grandi multinazionali, anche le piccole compagnie di carburanti intervengono per alleggerire i costi per famiglie e imprese. Tra queste figura ALS, storico marchio locale presente nell’area nord di Napoli con tre distributori (Villaricca, Quarto e Marano) e oltre 25 dipendenti.

Per competere con i grandi marchi e proteggere il legame con il territorio, il consiglio di amministrazione di ALS ha approvato una manovra finanziaria da oltre 200.000 euro. L’operazione, grazie a un conseguente sgravio fiscale, permetterà di trasferire il risparmio sui consumatori, garantendo prezzi stabili e inferiori alle grandi compagnie fino al 31 ottobre 2026. La promozione è partita da una settimana nelle tre sedi.

La sfida di ALS punta a coniugare il risparmio con la qualità del servizio: per contenere i costi ed evitare lunghe file senza rinunciare all’assistenza, l’azienda adotterà la modalità Pre-Pay. A differenza del classico Self, il cliente paga e comunica l’importo a un operatore, che programma l’erogatore consentendo un rifornimento rapido e guidato. Questa iniziativa offre un aiuto concreto agli automobilisti e potrebbe presto fare da apripista per altre realtà locali del settore.