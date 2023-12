L’Acquaflash di Licola rinasce con un investimento di 15 milioni di euro. Il patron di Edenlandia, che si è aggiudicato la struttura della fascia costiera giuglianese nell’asta del tribunale fallimentare di Napoli, ha presentato questa mattina il progetto. Il 28 maggio 2024 riapre il parco acquatico ed un’arena di circa 7mila posti per grandi eventi e concerti. Poi nascerà un resort con centro benessere ed un bioparco. Il tutto in un’ottica di ecosostenibilità. Le giostre invece saranno spostare solo a Fuorigrotta.

Parte una nuova era quindi per l’ex Magic World dopo gli anni difficili del Pareo Park. Presenti stamattina anche i rappresentati dell’amministrazione comunale di Giugliano: il sindaco Nicola Pirozzi, l’assessore all’Urbanistica Roberto Gerundo, i consiglieri Luigi Guarino e Antonio Granata. Sono 600 i posti di lavori stimati. Una grande occasione quindi per lo sviluppo del territorio. Il Comune sta già elaborando un piano per migliorare la viabilità in zona.

VIDEO