Sono state recuperate le due auto che erano sprofondate nel sottosuolo in via Morghen, al Vomero, a seguito della voragine che si è aperta all’alba di ieri all’incrocio con via Bonito.

Rimosse le auto inghiottite dalla voragine al Vomero: ripristinata fornitura idrica

I Vigili del Fuoco hanno anche rimosso un palo dell’illuminazione pubblica e un albero pericolante dopo averlo tagliato. I lavori per ripristinare la fornitura d’acqua, avviati già al mattino, sono stati completati ieri sera.

Il Comune di Napoli, con un’apposita ordinanza, ha richiesto delle verifiche negli edifici sgomberati al civico 63 di via Morghen e al civico 9 di via Solimena. A seguito della chiusura del traffico veicolare nella zona interessata, sono stati istituiti percorsi alternativi.

Nel pomeriggio di ieri, l’Abc, l’azienda che gestisce il servizio idrico, ha iniziato a installare un bypass per la condotta d’acqua. La fornitura è stata ripristinata nella tarda serata, ad eccezione del civico 63 di via Morghen, dove si è verificata la voragine. La stessa società si occuperà del ripristino della pavimentazione stradale.

Le parole del sindaco Manfredi e dell’assessore Cosenza

“Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai – hanno dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – hanno avuto pochissimo tempo a disposizione stante la complessità del precedente lavoro dei vigili del fuoco e con una manovra idraulica complessa e inusuale sono riusciti a ridare l’acqua in tempi record”.