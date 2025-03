Parti di mobili in legno, plastica, sanitari in ceramica, pneumatici e molto altro ancora. Una discarica a cielo aperto quella che i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Variano Patenora hanno individuato in un terreno agricolo situato alla contrada “Montano”, a Caianello, nel Casertano.

Rifiuti speciali sversati illegalmente da una società in un terreno nel Casertano: scatta il sequestro

Qui erano stati depositati, e dunque smaltiti illecitamente sul suolo, in quattro distinte aree, diversi rifiuti speciali non ritenuti pericolosi: parti di mobili in legno, secchi in plastica, carta e cartone, cassette in plastica, bidoni in plastica, residui di materiale di costruzione e demolizione, bottiglie in plastica vuote di antiparassitari, libri, pezzi di sanitari in ceramica, pneumatici, sacchi in plastica contenenti rifiuti solidi urbani indifferenziati, vasi in plastica di varie misure utilizzati in vivaio per la crescita e la commercializzazione di piantine, tubi in plastica utilizzati per l’irrigazione a gocce, cingoli in gomma.

Gli uomini dell’Arma hanno ricondotto lo sversamento illegale dei rifiuti alla società a cui fa capo la proprietà del terreno agricolo, per cui hanno proceduto al sequestro preventivo delle quattro distinte aree con i rifiuti abbandonati e hanno deferito in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti speciali il legale rappresentante della stessa società.