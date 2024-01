E’ stato messo a punto il dimensionamento scolasti per l’anno 2024/2025 in Campania. Questo significa che diversi istituti saranno accorpati tra loro creando un’unica realtà scolastica. Nell’area nord di Napoli diverse sono le scuole interessate dal dimensionamento. A Marano L’istituto San Rocco sarà accorpato alla scuola D’azeglio. Cosi come la Darmon sarà tutt’uno alla Siani. Spostandoci a Melito ad essere accorpate saranno la Mauriello alla De Curtis e la Guarano con l’istituto Falcone. A Giugliano, invece, il secondo circolo didattico sarà accorpato alla scuola Media Basile il cui dirigente scolastico esprime il proprio disappunto sulla questione.