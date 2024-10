I lavori, per un importo di 400 mila euro, hanno consentito l’allargamento della sezione stradale dagli originari 7 metri agli attuali 10 metri, necessari per una più agevole manovra da parte dei mezzi pesanti come camion o autobus che, in precedenza, erano costretti ad utilizzare parzialmente la corsia in uscita. Si è riusciti, così, ad eliminare l’interferenza, tra i flussi veicolari in ingresso ed in uscita, causata dalle ridotte dimensioni delle corsie stradali in entrambi i sensi di marcia, lungo la SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la strada comunale denominata Via Taverna Rossa, al confine tra i Comuni di Napoli e Casavatore.



VIDEO: