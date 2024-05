Dopo la retrocessione del Brindisi nella stagione regolare, ci sono le altre due retrocesse del girone C di Serie C. Sono Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia a retrocedere in D, con il Monopoli e il Potenza che riescono ad ottenere la salvezza

I risultati dei Playout

Potenza-Monterosi Tuscia 1-1 (And. 0-1)

Dopo la rete decisiva dell’andata è ancora Caturano a salvare i suoi con la rete del vantaggio per i Lucani, Di Renzo sigla la rete del definitivo pareggio, ma in virtù del successo dell’andata è il Potenza a centrare la salvezza.

Monopoli-Virtus Francavilla 1-1 (And. 1-1)

Come così come all’andara finisce 1-1 il ritorno Playout del derby pugliese. Dopo la rete di Ingrosso nel primo tempo per la Virtus, è Tommasini a mandare in visibilio il Veneziani con una rete all’87’ che regala I pareggio e la salvezza al Monopoli forte di un migliore piazzamento in classifica