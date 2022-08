Villaricca. Buche e slalom in via Enrico Fermi a Villaricca sono solo un brutto ricordo. Il tratto di strada villaricchese che unisce la circumvallazione esterna con il centro di Giugliano è stato sistemato e senza particolari disagi per i cittadini grazie ai lavori notturni che hanno limitato il blocco alla viabilità e grazie all’impegno dei volontari della protezione civile locale che hanno vigilato sul cantiere. Ora toccherà vigilare anche sugli automobilisti che parcheggiano ai lati della strada e spesso fanno diventare l’asse viario un imbuto dove a restare imbottigliati sono soprattutto gli autobus.

Corso Europa. Ma i restyling non si fermano qui, su corso Europa, inaugurata qualche giorno fa anche la nuova rotatoria, dove si è rivelata esatta la profezia dei commercianti, ovvero il presentarsi del traffico in direzione Lago Patria. La commissaria, giunta a Villaricca a progetto già accettato ed avviato, si è riservata di apportare eventuali modifiche. Intanto oltre al traffico, sulla rotatoria aperta da poco, gli automobilisti devono già fare un piccolo slalom, a pochi metri dal cordolo si è già aperta una buca.

Via Marchesella. Manca poco invece per via Marchesella, tra le strade più disagiate dell’area nord. Raggiunto da tempo l’accordo tra Giugliano e Villaricca per il rifacimento della strada. Voci di corridoio attendibili parlano della richiesta di della commissaria, in sede di accordo, di realizzare i lavori già a luglio. Il desiderio pare sia stato espresso a uno dei dirigenti giuglianesi. Ma luglio è già passato ed il cantiere è stato previsto invece per settembre, quando apriranno i 4 istituti scolastici presenti sull’asse viario. Buona idea sarebbe bissare il modello via Enrico Fermi “alla inglese” e realizzare i lavori di notte, di modo da non bloccare il traffico settembrino delle scuole.