Regione Sblocca fondi per centro autismo, Fico: “Delega alla sanità la terrò io”

150 mila euro per le opere di ultimazione del Centro per l’Autismo di Avellino: è stato tra i primi atti del presidente della Regione, Roberto Fico, che ha sbloccato a favore del comune capoluogo irpino le risorse necessarie per mettere in funzione, dopo oltre venti anni dalla prima pietra, la struttura socio-sanitaria per ragazze e ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

La prima conferenza stampa da presidente è stata anche l’occasione per parlare delle trattative per la giunta.

Fico ha confermato di trattenere per sè la delega alla sanità.