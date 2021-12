Approvata la manovra di bilancio dal consiglio regionale della Campania. Ieri l’aula ha dato il via libera alla finanziaria tra le polemiche della minoranza. L’opposizione ha infatti criticato gli aumenti Irpef previsti dalla legge di bilancio.

Il presidente de luca in aula ha spiegato che non ci saranno aumenti per i campani perchè a livello nazionale ci sono state delle riduzioni che dunque compenseranno gli incrementi campani.

Per la maggioranza con questa finanziaria vengono comunque assicurati welfare, investimenti in sanità e politiche per giovani e studio.