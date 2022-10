Nuova tegola per tutti i percettori del Reddito di Cittadinanza. L’INPS, con una nuova circolare, ha aggiornato la lista dei Bonus Affitti, erogati dai Comuni, che verranno detratti a chi percepisce già il sussidio statale più quota B (quota affitti). In particolare, si riferisce ai Bonus derivanti dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Reddito di Cittadinanza non cumulabile con i contributi affitto

Dunque, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’annualità 2021, i contributi per l’affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

I Comuni devono trasmettere al SIUSS i dati relativi ai bonus per l’affitto erogati ai beneficiari del reddito di cittadinanza seguendo le istruzioni fornite dall’INPS nel messaggio n. 3782. In questo modo l’INPS potrà procedere con la compensazione automatizzata del bonus affitto con la quota b del RdC.

Nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati relativi solamente al 2021 e al 2022, con carattere della prestazione “Periodica” e non “Occasionale”.

I Comuni dovranno indicare: