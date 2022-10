Saranno pagati con una giornata di anticipo tutti i beneficiari che per la prima volta riceveranno il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, pagamenti ottobre 2022

Il pagamento del sussidio statale, infatti, è previsto a partire da venerdì, 14 ottobre 2022, fra le 13.30 e le 14.00.

Le lavorazioni delle pratiche sono apparse sul sito dell’INPS, all’interno dell’area riservata dedicata dal fascicolo previdenziale del cittadino. Per tutti quelli che, invece, sono in attesa della ricarica ordinaria, dovranno attendere il 27 del mese.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

È possibile controllare il saldo della Carta del Rdc inviando un sms al numero verde 800.666.888. Nel messaggio basta inserire i 16 numeri che sono riportati sulla parte frontale della carta. A quel punto il numero verde dirà se i soldi sono stati caricati e quanto è il saldo aggiornato alla giornata.

È chiaramente possibile poi tramite sportello Postamat, conoscere il saldo e prelevare la parte della somma in contanti che per i single è di massimo 100 euro al mese, mentre per i nuclei familiari di almeno quattro persone è di 220 euro mensili.

Bonus 150 euro sul Reddito di Cittadinanza, quando arriva

Il pagamento del bonus 150 euro su Rdc è previsto dopo la ricarica del sussidio di novembre 2022, fra il 28 e il 3o novembre 2022.