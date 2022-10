Cambia il Reddito di Cittadinanza: ora anche per chi ha reati

Arriva finalmente una bella notizia per chi è stato escluso nel corso di questi anni dalla possibilità di percepire il reddito di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, domanda anche per chi ha precedenti penali

Ora, infatti, con il cambiamento dei nuovi requisiti, potranno presentare nuova domanda per richiedere il sussidio anche le famiglie che hanno all’interno del nucleo una persona con precedenti penali.

A partire dalla data di lunedì 3 ottobre 2022, è stata a tutti gli effetti aggiornata la domanda telematica che viene utilizzata dagli utenti al fine di presentare richiesta per accedere al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza.

Con la nuova regola prevista dalla Legge di Bilancio 2022, quindi, sarà concessa la possibilità di richiedere ed accedere agli importi del reddito di cittadinanza anche a quei cittadini e a quelle famiglie in cui vi è un componente del nucleo che è in stato detentivo, ma con alcune precisazioni.

L’INPS ha aggiornato la dicitura nel suo portale in modo che la misura possa finire in mano al nucleo, fatta esclusione per la persona condannata in via definitiva. La persona condannata verrà “eliminata” come componente della famiglia e resteranno tutte le altre come effettive beneficiarie del reddito di cittadinanza.