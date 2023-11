L’addio ufficiale al reddito di cittadinanza è previsto per oggi, 27 novembre, quando centinaia di migliaia di persone in tutta Italia vedranno accreditarsi l’ultima ricarica sulla tessera delle Poste Italiane.

Reddito di cittadinanza, oggi il giorno dell’ultima ricarica: l’addio è definitivo

Il RdC va in soffitta dal 1° gennaio prossimo dopo più di 4 anni di attività. Era infatti il marzo del 2019 quando entrò in vigore. Oggi è la giornata dell’ultima ricarica. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro sostituirà del tutto il reddito di cittadinanza insieme all’assegno di inclusione, destinato ai percettori considerati “non occupabili”, a partire dal 2024.

Una svolta importante che rispecchia un approccio diverso del nuovo Governo al problema della disoccupazione e della povertà. Per poter beneficiare del supporto per la formazione e il lavoro è necessario presentare una domanda online all’Inps, oppure rivolgendosi ai patronati. Dal 1° gennaio 2024 la domanda potrà essere presentata anche tramite i CAF.