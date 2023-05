Brutto weekend per i percettori di reddito di cittadinanza. Molti beneficiari che attendevano la ricarica di maggio sono rimasti a mani vuote a causa di alcuni ritardi da parte di Inps e Poste Italiane.

Reddito di Cittadinanza, niente ricariche a maggio: cosa è successo

Nonostante la data prevista per la ricarica fosse per il 26 maggio, migliaia di cittadini non hanno ricevuto il reddito. E ora, cosa succede? Non c’è da preoccuparsi perché la ricarica avviene massimo entro fine mese dunque i beneficiari non perderanno la mensilità.

Anche se le finestre di pagamento del Reddito di cittadinanza sono abbastanza definite, può capitare che l’accredito sia anticipato o posticipato a seconda delle situazioni o che arrivi in ritardo per problemi imprevisti.

In casi come questo di maggio, il Reddito di cittadinanza verrà posticipato e le ricariche avverranno nei prossimi giorni a partire dal lunedì 29 maggio. È bene comunque controllare le lavorazioni dell’INPS.

Ricordiamo che le lavorazioni rappresentano il momento subito precedente all’accredito e sono effettuate un paio di giorni prima della data di arrivo del Rdc (o di altre prestazioni economiche). Per monitorare i movimenti della carta Rdc e per controllare il saldo ci si può affidare al numero verde dedicato, al servizio di un ufficio postale, a un ATM Postamat oppure tramite i servizi online dell’INPS.