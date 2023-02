Le lavorazioni del Reddito di cittadinanza di febbraio 2023 inizieranno nelle prossime 48 ore. Il pagamento del sussidio statale è previsto per il giorno mercoledì 15 febbraio per alcuni beneficiari.

Reddito di Cittadinanza febbraio 2023: quando arriva la ricarica

Come ormai è noto la ricarica del Rdc arriva in due momenti del mese:

• il 15 febbraio per tutti quello che ricevono il sussidio per la prima volta o per chi ha rinnovato, in seguito alla scadenza delle prime diciotto rate;

• il 27 febbraio per tutti gli altri beneficiari.

Dopo le elaborazioni da parte dell’INPS, sarà Poste Italiane ed effettuare la ricarica sulle singole carte bancomat dei beneficiari. La ricarica del Reddito di cittadinanza parte, generalmente, intorno alle 13.30, ma gli accrediti arrivano a scaglioni. Questo significa che ci sono persone che percepiscono prima il sussidio e altre solo in un secondo momento.

Come controllare il saldo del Reddito di cittadinanza di febbraio 2023

Il saldo e la lista dei movimenti della carta Rdc possono essere verificati con

numero verde dedicato

presso un ufficio postale

usando un ATM Postamat

attraverso i servizi offline dedicati.

Nello specifico, il controllo del saldo avviene cosi

• verifica del saldo Rdc in un ufficio postale o presso un Atm Postamat usando la scheda il Pin;

• verifica del saldo Rdc dal cellulare con l’App PostPay (leggi la guida) o inviando un SMS con il codice della carta al numero gratuito 800.666.888;

• verifica saldo odine sul sito Redditodicittadinama.gov.it, accedendo al attraverso la propria identità digitale