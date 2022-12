Come era prevedile, le lavorazioni del Reddito di Cittadinanza di dicembre sono iniziate con qualche giorno di anticipo in vista delle festività natalizie. I percettori che dovranno ricevere la ricarica ordinaria, già a partire da domani, martedì 20 dicembre, vedranno accreditarsi la mensilità sulla carta Rdc per far fronte alle spese di questo periodo. Purtroppo, però, INPS non ricaricherà tutti i percettori.

Reddito di Cittadinanza, soldi in anticipo ma molti percettori resteranno a secco

Anche questa volta, a causa dei controlli incrociati dell’Istituto di Previdenza Sociale, molti percettori non riceveranno la ricarica nei tempi stabiliti ma con qualche giorno o addirittura settimana di ritardo. Non è la prima volta che accade questo. Anche nel mese di novembre gli accrediti sono arrivati con qualche settimana di ritardo per migliaia di cittadini, scatenando non poche polemiche.

Saldo Reddito di Cittadinanza: come verificarlo subito?

Per verificare il saldo e la lista dei movimenti della carta RdC e PdC, o controllare se la ricarica mensile è stata effettuata, si può procedere in tre modi: chiamando il numero verde, recandosi allo sportello o ad un ATM Postamat, usando i servizi web dedicati. Ecco i dettagli:

verifica saldo RdC online sul sito di Poste Italiane, su quello INPS o su Redditodicittadinanza.gov.it, autenticandosi con identità digitale;

verifica saldo RdC da smartphone con servizio di lettura e controllo del saldo tramite SMS (numero gratuito 800.666.888) comunicando il codice della Card, oppure via App PostPay;

verifica saldo RdC allo sportello, presso un Ufficio Postale o un ATM Postamat.

Come ricevere un SMS con il saldo del Reddito di Cittadinanza?

Inoltre chiamando gratuitamente il numero verde 800.130.640, dal numero di cellulare registrato, riceverai un SMS che ti comunicherà immediatamente il saldo disponibile sulla tua carta.