Il Reddito di Cittadinanza promosso dal Movimento 5 Stelle potrebbe subire delle variazioni con il nuovo governo che prenderà forma dopo il voto del 25 settembre. È remota l’ipotesi dell’abolizione totale, ma è prematuro parlarne oggi. Dipende molto anche da chi vincerà le prossime elezioni. La maggior parte dei partiti, in ogni caso, propone una “rivisitazione” della misura con criteri di accesso più stringenti.

Reddito di Cittadinanza, la ricarica di settembre 2022

Intanto quello che è certo è che la prossima ricarica del Reddito di Cittadinanza del mese di settembre è prevista per il giorno 15 per tutto quelli che hanno inviato una nuova domanda e per chi è in attesa degli arretrati. Per le ricariche ordinarie, invece, i soldi dovrebbero arrivare intorno al 27 del mese.

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda gli importi. La Legge di Bilancio 2022 ha riconfermato la misura, ma prevedendo maggiori controlli, considerato che le falle – e gli insuccessi – sono state enormi, soprattutto in merito al reinserimento lavorativo.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

È possibile controllare il saldo della Carta del Rdc inviando un sms al numero verde 800.666.888. Nel messaggio basta inserire i 16 numeri che sono riportati sulla parte frontale della carta. A quel punto il numero verde dirà se i soldi sono stati caricati e quanto è il saldo aggiornato alla giornata.

È chiaramente possibile poi tramite sportello Postamat, conoscere il saldo e prelevare la parte della somma in contanti che per i single è di massimo 100 euro al mese, mentre per i nuclei familiari di almeno quattro persone è di 220 euro mensili.