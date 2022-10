Aumentano le incognite per il reddito di cittadinanza. Nel 2023 potrebbero infatti mancare risorse per rifinanziare la misura e il Governo Meloni, nella nuova legge di bilancio, opterebbe per un taglio netto al sussidio in attesa di varare nuove forme di sostegno per le fasce più deboli della popolazione

Reddito di cittadinanza, a rischio risorse per il 2023

Non è un mistero: il primo partito in Parlamento, Fratelli d’Italia, è contrario al reddito. Durante la campagna elettorale la misura statale è stata oggetto di violenti attacchi e di scontri tra destra, centro e sinistra. Giorgia Meloni non ha mai nascosto di voler abolire il sussidio e introdurne un altro destinato a una platea più ristretta composta da inabili al lavoro, disabili e disoccupati. Significa che, se il punto del programma verrà applicata, il reddito di cittadinanza continuerà ad essere erogato fino al raggiungimento della scadenza naturale del beneficio, cioè dopo 18 mensilità consecutive.

I numeri non tornano

Come anticipa Money.it, c’è però un altro fattore da considerare: la necessità di impiegare nuove risorse per garantire la copertura del reddito agli attuali percettori. Con la legge di Bilancio 2021, infatti, il governo ha stanziato 4 miliardi di euro fino al 2029, mentre con la legge di Bilancio 2022 è stato necessario un esborso di ben 1 miliardo di euro per il 2022, più altri 60 milioni di euro per gli anni successivi. L’ulteriore stanziamento è dovuto all’incremento delle domande, che ha avuto ovviamente un’impennata soprattutto durante il periodo della pandemia e della crisi economica ad esso legata.

Attualmente non è chiaro sapere se saranno necessarie nuove risorse per il 2023. Rispetto al 2022, del resto, si registra una leggera flessione rispetto allo scorso anno (1.063.164 i beneficiari di agosto 2022, 1.250.723 nel 2021). Tuttavia per moltissimi nuclei è scattato il mese di sospensione dovuto al raggiungimento delle 18 mensilità continuative, ragion per cui nei prossimi mesi il numero di beneficiari potrebbe nuovamente aumentare imponendo un ulteriore esborso di liquidità dalle casse dello Stato con la prossima legge di bilancio.

Che succede?

Il prossimo Governo avrà tutti i poteri per bloccare lo stanziamento di nuovi fondi e limitarsi a garantire la copertura del beneficio soltanto per i percettori attuali senza accogliere nuove domande o rinnovare il sussidio a chi è prossimo alla scadenza dei 18 mesi. A stabilirlo è il decreto 4/2019, poi convertito in legge n. 26/2019, dove all’articolo 12, comma 9, ci dice che: “in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese”.

In sintesi: ci sarà un immediato stop alle nuove richieste così come ai rinnovi. Per coloro che già lo percepiscono invece scatterebbe un taglio dell’importo per le successive mensilità. Uno scenario verosimile se si considera la volontà del prossimo Governo di abolire la misura e ridimensionarne la portata. Una prima mossa di Fdi sarà sicuramente quella di rafforzare il sistema sanzionatorio legato al reddito e ridurre a una le offerte di lavoro che è possibile declinare prima della perdita del beneficio. Non incoraggiano del resto anche i numeri che arrivano dalle forze dell’ordine, impegnate a scoprire gli indebiti percettori che si nascondono spesso nelle pieghe del mercato illegale (contrabbando, droga, parcheggi abusivi). Nella sola provincia di Napoli i Carabinieri ne hanno scovati 662 negli ultimi 7 mesi.