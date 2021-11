Non esiste tredicesima per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza. Nei giorni scorsi, diversi giornali online avevano scritto della tredicesima mensilità versata anche ai percettori del sussidio statale. Non è affatto vero.

Rdc: spetta tredicesima a dicembre?

La tredicesima è una mensilità extra che spetta, infatti, solo ai lavoratori che percepiscono uno stipendio, o a chi ha lavorato e adesso riceve la pensione. Dunque, per i percettori del Rdc, non esiste alcuno bonus extra per un motivo molto semplice: si tratta di un sussidio di natura assistenziale.

Reddito di cittadinanza, pagamenti dicembre 2021

Il pagamento Rdc di questo mese sarà dal 21 al 24. Per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta invece, la data di accredito è a partire dal 15 Dicembre 2021.

Lo scorso anno, Inps ha iniziato ad effettuare gli accrediti a partire dal 22 dicembre. Dunque anche quest’anno tutto farebbe pensare ad una ricarica in anticipo. Inps dal primo anno di erogazione della prestazione, dal 2019, ha sempre proceduto in questo modo.

RdC dicembre 2021: come vedere il saldo

Quando arriva il giorno del pagamento RdC come si fa a vedere il saldo per sapere se effettivamente è stata effettuata la ricarica della carta del reddito di cittadinanza di Dicembre 2021?

Per conoscere alcuni dettagli sul sussidio di cittadinanza bisognerà accedere al sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nella sezione “Prestazioni e Servizi / Prestazioni / Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza”.