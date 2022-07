Sono in corso i pagamenti del Reddito di Cittadinanza di luglio 2022. Nella giornata di oggi, 15 luglio, a partire dalle ore 14, Poste Italiane ha disposto l’accredito per tutti i beneficiari che ricevono per la prima volta il sussidio per tutti coloro che hanno effettuato il rinnovo. Tutti gli altri dovranno attendere il venerdì, 27 luglio 2022, per percepire la ricarica ordinaria.

Per chi invece è in attesa dell’assegno universale sul reddito di cittadinanza riceverà la ricarica tra il 27 e il 31 luglio 2022, anche per quei nuclei familiari che hanno compilato il modello Rdc com au a giugno 2022.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza basta fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

RdC a Luglio 2022 e Bonus di 200 euro

L’articolo 32 comma 18, del decreto legge 50/2022, riconosce ai nuclei beneficiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, in automatico e quindi senza presentare alcuna domanda, il Bonus previsto nel Decreto Aiuti per un ammontare di 200 Euro.

Quindi i titolari di RdC riceveranno sulla ricarica di Luglio ’22, un importo maggiorato di 200 euro, grazie al riconoscimento del Bonus previsto dal Governo Draghi.

L’indennità di 200 euro spetta una sola volta ed non è cumulabile con il bonus di 200 euro, percepito da altri componenti all’interno del nucleo familiare.