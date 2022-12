Reddito alimentare e Carta risparmio: cosa fare per richiederli nel 2023

Per affrontare le difficoltà economiche per questo 2023 il governo ha messo a disposizione nuovi aiuti per tutte quelle famiglie che hanno un Isee basso. Con il nuovo anno arrivano il reddito alimentare e la nuova Carta risparmio spesa.

Cos’è la Carta risparmio spesa e cosa si potrà acquistare

Si tratta di un beneficio per tutte quelle persone che si trovano sotto la soglia Isee di 15mila euro. È una specie di buono spesa che permette di acquistare beni alimentari di prima necessità. Molti dei requisiti per fare domanda, così come le somme che effettivamente verrano erogate e il sistema per riceverle, devono ancora essere decise: il decreto con tutte le novità arriverà al massimo entro la fine di febbraio.

Reddito alimentare, come funziona e a chi spetta

Il reddito alimentare consiste nella distribuzione di pacchi alimentari, realizzati con prodotti alimentari che sono rimasti invenduti ma che sono ancora perfettamente sicuri da mangiare. Secondo le indicazioni date finora, questi pacchi potranno essere prenotati con un’apposita app e ritirati nei centri di distribuzione.

La misura sarà sperimentata inizialmente solo nelle città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma. Per questo i fondi messi a disposizione sono piuttosto ridotti – 1,5 milioni di euro per il 2023, 2 milioni di euro dal 2024 in poi.