Reclutati a Villa Literno e portati nei campi di Giugliano: due arresti per caporalato

Braccianti reclutati per strada all’alba, caricati su un furgone e portati nei campi per lavorare fino a 14 ore al giorno, pagati appena tre euro l’ora. Un sistema di sfruttamento che, secondo gli investigatori, andava avanti tra le campagne del Napoletano e del Casertano. È quanto emerso dall’operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, che ha portato all’arresto in flagranza, a Giugliano, di due imprenditori attivi nel commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, nell’allevamento e nella produzione di ortaggi: un cittadino italiano e uno albanese, residenti rispettivamente a Giugliano e Villa Literno.

Durante un accesso ispettivo nella terza città della Campania, i militari hanno accertato che i lavoratori, in prevalenza cittadini indiani irregolari sul territorio nazionale, erano impiegati in condizioni di grave sfruttamento: turni massacranti, nessun giorno di riposo e nessuna possibilità di assentarsi per malattia. Le pause erano ridotte a pochi minuti e i braccianti erano costretti a lavorare sotto il sole, sotto la pioggia e, in alcuni casi, perfino durante lo spargimento di pesticidi, senza alcun dispositivo di protezione individuale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i lavoratori venivano reclutati a Villa Literno e trasportati ogni giorno in furgone nei campi di Giugliano. Le indagini sono ora concentrate sui terreni della città di Giugliano, ma anche su quelli dell’Agro Aversano.

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