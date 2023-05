Domenica da dimenticare per il Real Aversa che perde 6-0 contro il Ragusa e retrocede in Eccellenza.

Real Aversa retrocede in Eccellenza, il patron Filiberto: “Hanno avvelenato i giocatori”

Secondo quanto dichiarato dal presidente della squadra, Emanuele Filiberto di Savoia, la sconfitta sarebbe arrivata a causa di un avvelenamento: “Hanno avvelenato la mia squadra”. Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati, non sono riusciti neanche a rientrare a casa“.

Il principe Filiberto ha anche riferito di due tesserati ricoverati al pronto soccorso di Ragusa prima della partita e, si legge, “La dottoressa di turno ha detto loro che prima di sei ore non potevano avere nessun risultato”.

Real Aversa, il comunicato ufficiale del patron

La sintesi del suo comunicato è scritta in chiusura di nota: “Spero che qui si faccia chiarezza e giustizia. Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato, ed ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale”. Alle 14.30 è anche prevista una conferenza stampa. Per adesso non ci sono reazioni alle accuse di Emanuele Filiberto.