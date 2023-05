Assolto Salvatore Pugliese, giuglianese, classe ’69, arrestato a Dicembre del 2021 con le pesanti accuse di rapine pluriaggravate ai danni di 2 supermercati di Aversa e Carinaro, tentata rapina all’ufficio postale di Curti e tre furti di autovetture.

Rapine tra Aversa, Carinaro e Curti: assolto Salvatore “o’ pugliese”

Difeso dall’avvocato Luigi Poziello, Pugliese ha deciso di farsi processare con il rito ordinario dalla seconda sezione collegiale del Tribunale di Napoli Nord (Presidente Rossella Marro, Giudici a latere Lucia Ferraro ed Elvira Terranova) per le due rapine commesse ai danni dei supermercati Deco di Aversa ed Eurospin di Carinaro nonché due furti di autovetture (mentre per la rapina tentata di Curti si sta procedendo separatamente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).

All’esito dell’ istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere, ma il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello, ha emesso la sentenza di assoluzione per tutti e 4 i capi di imputazione “per non aver commesso il fatto”, disponendo l’immediata liberazione “se non detenuto per altra causa”.

Pugliese Salvatore è un volto noto alle cronache giudiziarie, fu processato per appartenere al clan Mallardo – fazione delle palazzine – e dopo la condanna in primo grado, fu assolto in appello dalla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli.