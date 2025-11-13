Rapine sull’Asse Mediano, il racconto live di un automobilista: “Stanno rubando a quello dietro”

Un altro video. Un altro filmato che documenta l’assalto criminale ai danni degli automobilisti bloccati nel traffico dell’Asse Mediano la sera dell’11 novembre. Questa volta c’è l’audio di un guidatore che dallo specchietto retrovisore vede il raid in corso e non sa che fare. “Stanno rubando a quello dietro”, sussurra spaventato al passeggero. Poi la dash cam riprende la scena successiva: i quattro balordi passano anche davanti al suo finestrino: “Dacci la fede, la fede!”. “Non sono sposato”, replica la vittima.

Infine la banda concentra le sue attenzioni sull’automobilista successivo. La telecamera inquadra i movimenti e la dinamica dell’assalto. Si vedono i due scooter sfrecciare tra le auto in una mossa”a tenaglia” che circonda il veicolo preso di mira, un uomo con il volto coperto da casco integrale che scende dalla sella e si avvicina minaccioso ai finestrini. È l’ennesima cronaca di un pomeriggio di follia sull’Asse Mediano. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, alla luce di questi raid e dell’agguato ai danni dell’esponente del clan Amato-Pagano avvenuto a Mugnano la scorsa settimana, ha annunciato un’intensificazione dei controlli per fronteggiare l’emergenza sicurezza nell’area nord.