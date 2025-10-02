In un’operazione coordinata dai Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise, eseguite cinque misure cautelari nei comuni di Caivano (Parco Verde), Napoli Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi.

Rapinavano gioiellerie in maschera: 5 arresti tra Napoli, Caivano, Secondigliano, Arzano e Aversa

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda cinque indagati ritenuti responsabili di concorso in rapina e tentata rapina aggravate, furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi. Tre di loro sono stati portati in carcere, mentre due sono sottoposti agli arresti domiciliari.

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise, è iniziata nell’aprile 2024 a seguito di una rapina avvenuta in pieno giorno nel centro di Marcianise ai danni di una nota gioielleria, con l’impiego di armi. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo: i malviventi raggiungevano il luogo a bordo di autovetture con targhe rubate e travisati con maschere integrali in silicone.

Armati di pistola e fucile, facevano irruzione costringendo la vittima a consegnare gioielli e l’incasso giornaliero, per un valore stimato di 63.000 euro. Secondo le ricostruzioni, il gruppo avrebbe adottato le stesse modalità anche in una tentata rapina ai danni del gestore di un autonoleggio nella provincia di Napoli.