Avrebbe rapinato un centro scommesse di Anacrapri con l’aiuto di un complice, fuggendo via con un bottino di 20mila euro. Il baby rapinatore, che ha solo 16 anni, è stato individuato e portato dai Carabinieri in comunità perché accusato di rapina aggravata e di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Rapina in un centro scommesse nel Napoletano: 16enne via con 20mila euro

Il giovane è stato ieri mattina dai militari per l’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della Procura.

La rapina risale alle 20.30 circa dello scorso 13 gennaio, quando un ragazzo armato di un coltello da cucina e col volto coperto da un passamontagna fece irruzione nel punto scommesse di piazzetta Caprile, nei pressi della caserma dei carabinieri. Le immediate indagini, affidate ai carabinieri di Capri ed Anacapri, avevano portato all’identificazione del 16enne, che poche ore dopo il raid era stato raggiunto nella sua abitazione. In casa i militari avevano trovato il coltello e i vestiti usati per la rapina e, durante la perquisizione, erano stati rinvenuti 12 grammi di hashish, 0.5 di marijuana e un bilancino di precisione.

Incastrato dalle chat

Dopo aver anche sequestrato il telefono del ragazzo, gli uomini della Benemerita, esaminando le chat, avevano ricavato elementi che facevano ritenere che avesse ceduto droga a diversi minorenni del posto. Per il giovane era scattata la denuncia. Le successive indagini hanno meglio delineato il quadro, permettendo l’identificazione del complice maggiorenne e portando alla misura cautelare del Tribunale dei Minori che ha stabilito il trasferimento in comunità del ragazzo.