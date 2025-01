Luigi Ciccarelli, 53 anni, originario di Giugliano e noto come “Chiocchió”, è stato assolto con formula piena dall’accusa di essere tra i responsabili della rapina alla gioielleria Ranalletta di Avezzano, avvenuta nell’aprile del 2019.

Rapina in gioielleria e bottino da 300 mila euro: Luigi Ciccarelli assolto con formula piena

Il colpo, che fruttò un bottino di oltre 300.000 euro, era stato eseguito da tre individui che, sotto la minaccia di una pistola e un taser, avevano costretto il titolare a svuotare la cassaforte, fuggendo poi a bordo di una Fiat Stilo.

La difesa di Ciccarelli, affidata all’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha dimostrato l’insussistenza delle accuse a carico del proprio assistito. La stessa difesa aveva già rappresentato Ciccarelli in un caso simile, la rapina a una gioielleria di Follonica, dove il bottino superava i 100.000 euro.

L’elemento principale che aveva portato all’incriminazione di Ciccarelli per il colpo di Avezzano era stato un dato telefonico: il suo cellulare risultava aver agganciato la cella telefonica della città abruzzese nello stesso periodo della rapina. Tuttavia, questa circostanza non ha convinto i giudici di Avezzano, che hanno emesso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Condanne per “Bonnie e Clyde” di Giugliano

Per la rapina alla gioielleria di Avezzano, gli altri due imputati, Luigi Alamaro (29 anni) e Rita Pirozzi (41 anni), soprannominati i “Bonnie e Clyde” di Giugliano, erano già stati condannati in primo grado e avevano successivamente ottenuto uno sconto di pena in appello a L’Aquila.

La Corte d’Appello ha ridotto la condanna di Rita Pirozzi a 3 anni e 2 mesi di reclusione, mentre Luigi Alamaro è stato condannato a 4 anni e 2 mesi. I due erano anche imputati per altre rapine a gioiellerie, commesse a Follonica (GR), Cerignola (FG) e in diverse città come Milano, Modena e Fermo.