Assolti i presunti rapinatori che nel 2019 hanno svaligiato una filiale di BancApulia a Termoli. Si tratta di Auricchio Antonio dell’86 e Pennacchio Gianluca del ’92. Erano accusati di aver messo a segno un colpo in Molise da 142 mila euro. Tra i reati contestati anche il sequestro di persona.

Rapina in banca da 142mila euro, assolti due giuglianesi

A seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Larino ha assolto entrambi gli imputati “per non aver commesso il fatto”, accogliendo così la tesi difensiva degli avvocati Vittoria Pellegrino e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per Pennacchio a 6 anni e 6 mesi di reclusione e per Auricchio a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

A carico dei due imputati vi era una consulenza video antropometrica effettuata dai RIS di Roma grazie al sistema di video sorveglianza e la compatibilità di alcuni oggetti sequestrati ai due giovani nel corso di un altro reato commesso in provincia di Teramo, per il quale erano stati arrestati in flagranza di reato, con lo stesso modus operandi.

Il fatto

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due, l’8 febbraio 2019, erano entrati con un complice, taglierino in manoe e volto coperto, facendo irruzione dall’ingresso posteriore della filiale BancApulia con l’aiuto di un flex. Sotto la minaccia della lama avevano costretto i dipendenti a consegnare i soldi contenuti nelle casse: poco più di 140mila euro destinati al servizio bancomat nel fine settimana.