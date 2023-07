Arrestato ingiustamente per una rapina che non aveva commesso. Finalmente è arrivata la verità per Carlo Di Marino, giuglianese classe 2004, sottoposto a decreto di fermo del Pubblico Ministero di Napoli Nord per una rapina consumata in banca a Giugliano (Credito Popolare di Via Aniello Palumbo) lo scorso 31 maggio.

Giugliano, rapina in banca: in libertà giovane arrestato ingiustamente

Difeso dall’avvocato Luigi Poziello, sin dal primo istante aveva deciso di rispondere alle domande del GIP, dichiarandosi innocente. Ciò nonostante, sia il GIP del Tribunale di Napoli Nord; che successivamente il Tribunale del Riesame di Napoli, lo avevano lasciato in carcere a Poggioreale.

È stato necessario un secondo interrogatorio ed una consulenza video antropometrica per dimostrare l’estraneità di Carlo Di Marino alla rapina contestata, che si è visto aprire per sempre le porte del carcere di Poggioreale, dove da innocente è stato detenuto per 35 lunghissimi giorni.

Per la stessa rapina, fu sottoposto a decreto di Fermo anche Nicola Palma, giuglianese classe 2004, ma l’arresto non fu convalidato (Palma però è rimasto in carcere per ulteriori 2 tentativi di rapina, commessi in Cesa e Capodrise).