Rapina cinque gioiellerie con la fidanzata, scontati 6 anni di carcere allo specialista napoletano

Sconto di pena per Luigi Alamaro, napoletano del ’91. Con la sua dolce metà di Giugliano, erano stati soprannominati i Bonnie e Clyde delle rapine, perché insieme hanno svaligiato le gioiellerie di mezza Italia. Almeno 5 le rapine contestate ad Alamaro Luigi, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello: rapina in banca a Fermo; una rapina in gioielleria a Milano; una rapina in gioielleria a Modena; una rapina in gioielleria a Follonica; una rapina in gioielleria ad Avezzano. Oltre una serie di reati satellite, quali porto e detenzione di arma, furti e ricettazione di veicoli usati per i colpi, lesioni.

Rapine in gioiellerie per oltre un milione di euro, scontati 6 anni di carcere allo specialista napoletano

Il giudice del Tribunale di Avezzano, chiamato a decidere in merito al riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata dall’avvocato Luigi Poziello, ha accolto la richiesta e ha scontato oltre 6 anni di carcere, diminuendo il cumulo delle pene inflitte che era di poco superiore a 18 anni, ad un totale di poco meno di 12 anni di reclusione.

Ad Avezzano, i fatti risalgono ad aprile del 2019: tre individui, due uomini ed una donna, entrarono all’interno di una storica gioielleria del centro di Avezzano e, sotto la minaccia di una pistola e di un taser, costrinsero il titolare ad aprire la cassaforte prelevando tutti i gioielli custoditi, per un valore di circa 300.000 euro, dandosi alla fuga con una Fiat Stilo, guidata da un complice;