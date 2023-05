Si aggrava il bilancio dei reati consumati durante i festeggiamenti a Napoli e provincia. Si registrano una rapina ad Acerra e un ferimento a Marigliano a colpi di armi d’arma da fuoco.

Rapina ad Acerra durante la festa scudetto

Nella tarda serata di ieri ad Acerra i carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti in una pizzeria di via Perlasca per una rapina consumata. Poco prima, al termine della partita del Napoli che ha consegnato lo scudetto agli azzurri, due persone con volto travisato e armate di pistola e coltello si sono fatte consegnare l’incasso per poi fuggire. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

Spari a Marigliano

Poche ore dopo i Carabinieri sono intervenuti a Marigliano, a distanza di una manciata di chilometri da Acerra. Qui un 27enne già noto alle forze dell’ordine si è recato alla guardia medica locale con ferite da colpi d’arma da fuoco alle gambe. L’uomo sarebbe poi andato all’ospedale di Nola per farsi medicare.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 27enne sia stato colpito alle spalle da uno sconosciuto senza alcun apparente motivo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.