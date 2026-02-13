Nuovi raid e furti d’auto tra Giugliano e Villaricca. Nel mirino dei malviventi la circumvallazione esterna e la zona a ridosso della Parrocchia di San Pio X. Almeno due gli episodi denunciati sui social negli ultimi giorni.

Raid e furti d’auto tra Giugliano e Villaricca: è di nuovo emergenza nell’area nord

Il primo arriva da Francesco Riccio, parroco di San Pio X. Un giovane studente, nella serata di martedì, all’uscita di una riunione dell’ACR (Associazione Cattolica Ragazzi), non ha ritrovato più la propria automobile, tra l’altro acquistata da poco. “Uno Stato che non protegge chi si impegna, chi studia, chi lavora, chi educa, è una comunità che sta fallendo”, si sfoga amareggiato don Francesco in un post.

Altro episodio documentato nel parcheggio della Lidl tra Giugliano, Mugnano e Villaricca. L’assessore di Qualiano Salvatore Onofaro sui social ha pubblicato una foto che mostra il finestrino di un’auto infranto, probabilmente dopo il raid di alcuni ladri. Non è la prima volta che l’area di sosta del Lidl è oggetto di furti. I ladri approfittano delle vie di fuga messe a disposizione dalla circumvallazione per colpire gli automobilisti e far perdere rapidamente le proprie tracce.