Smarrisce il portafoglio con dentro 4mila euro in contanti mentre è in vacanza, un giovane lo trova per strada e glielo restituisce. L’episodio è accaduto a Ravello, in Costiera Amalfitana.

Ritrova portafoglio con 4mila euro: il proprietario lo ringrazia con una ricca ricompensa

Il proprietario del portafoglio è un facoltoso dentista turco. All’interno, oltre i contanti, diverse carte di credito e i documenti. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il turista stava per raggiungere il parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l’auto, quando si è reso conto di non avere più con sé il portafoglio. Così si mette alla ricerca, rivisitando i lunghi in cui era stato con la speranza di poterlo ritrovare.

La storia, però, si conclude con il lieto fine. Perché nel frattempo il borsello era stato trovato da un ragazzo in via Roma; il giovane si era poi diretto al Caffè Calce per informare i titolari dell’accaduto. Subito i gestori del bar hanno provveduto ad avvisare il proprietario del portafoglio che, nel giro di poco tempo, si è presentato nel locale. Il turista turco per ringraziare il ragazzo non solo gli ha offerto una ricompensa di 200 euro in contanti, ma lo ha inviato nel suo Paese per curarsi gratuitamente i denti.