Si chiama Giulia Tramontano ed è una 29enne originaria di Sant’Antimo. Non si hanno più notizie di lei da sabato 27 maggio. L’ultima volta è stata vista a Senago, un piccolo comune della provincia di Milano, dove abita per motivi di lavoro. La donna è incinta al settimo mese.

Giulia Tramontano sparita nel nulla: è originaria di Sant’Antimo

I familiari sono molto preoccupati, soprattutto per la sua gravidanza. Secondo le prime ricostruzioni, uscendo di casa avrebbe portato con sé soldi e passaporto. I parenti però sono convinti che il suo non sia un allontanamento volontario.

Giulia lavora in provincia di Milano come agente immobiliare. Il suo cellulare risulta spento. L’ultimo contatto con la famiglia risale a sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. A dare l’allarme è l’associazione Penolope, che si occupa di aiutare le famiglie a ritrovare i propri affetti.

I dettagli

«Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata – si legge nell’appello diffuso online – ha un tatuaggio sul braccio sinistro. È sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza». Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931 che è stata contattata dai famigliari.