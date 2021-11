Raffaele Del Giudice non sarà il prossimo vice sindaco di Giugliano. Nelle scorse ore a sorpresa è arrivata la decisione. L’indiscrezione circolava già da questa mattina ed è stata confermata anche dal diretto interessato.

Il comunicato ufficiale

“Sono amareggiato ma questa mattina, proprio mentre mi recavo al Comune di Giugliano per completare le procedure di accettazione deleghe di assessore propostami dal sindaco più la prestigiosa carica di vicesindaco, ho dovuto affrontare l’ennesima difficoltà fisica che deriva da un problema di salute sopravvenuto che mi vede costretto mio malgrado alla rinuncia

L’entusiasmo per questa nuova ed avvincente avventura, nella Terza città della Campania, al fianco del sindaco Nicola Pirozzi e al la comunità giuglianese non potrebbero quindi esprimersi nella giusta e costante attività a cui sono chiamato.

Ecco perché con rammarico è profonda amarezza sono dispiaciuto nel dover comunicare il mio impedimento a rivestire l’incarico di vicesindaco e di assessore al Comune di Giugliano.

Avrei voluto farlo con tutto me stesso perché si trattava di mettere a disposizione le mie competenze al servizio di una comunità, di un territorio che in questo momento rappresenta il simbolo dell’emergenza ambientale che da troppo tempo siamo costretti a subire.

Avrei voluto mettermi in gioco non solo perché si trattava di una sfida ambiziosa ma anche perché questa città è governata da un sindaco di spessore che ha subito mostrato le qualità umane e politiche, disegnando un percorso comune di obiettivi amministrativi imminenti e proiettati nel lungo periodo. Mi hanno convinto la sua caparbietà, la sua determinazione e il fatto di avere le idee chiare nel governare una realtà tra le più complesse di questo territorio.

Ringrazio il primo cittadino o per la fiducia accordatami, ringrazio il Movimento Cinque stelle di Giugliano per avermi scelto e indicato, ringrazio la maggioranza, gli assessori e i consiglieri che ho avuto modo di conoscere in queste ore.

Vi auguro il meglio perché questa città merita veramente tanto. Magari, chissà, in futuro, risolti i miei problemi fisici le nostre strade non si possano incontrare di nuovo.

Grazie a tutti e forza Giugliano.”

Lunedì, il sindaco Pirozzi aveva firmato il decreto per i nuovi assessori: Giuseppe Cozzolino, Marilisa Taglialatela Scafati ed appunto Del Giudice, vicesindaco con delega all’ambiente ed alla transizione ecologica. Incarico, ricoperto fino a giorni scorsi da Pietro Di Girolamo, che però non è stato accettato. Nuovo problema quindi per il primo cittadino Pirozzi che si ritrova senza vice e deve nuovamente riaprire il “capitolo giunta”.