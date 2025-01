Conferma quanto già annunciato alcuni giorni fa. Raffaele Cantone, noto magistrato anti-camorra, ha fatto domanda per essere trasferito presso la Procura di Napoli Nord. L’ex capo dell’Anac lo ha dichiarato ai nostri microfoni durante un evento al liceo classico Cirillo di Aversa, a cui hanno partecipato studenti, docenti, il dirigente scolastico Luigi Izzo e i Carabinieri della Compagnia di Aversa.

Raffaele Cantone a Teleclubitalia: “Ho fatto richiesta per essere trasferito a Napoli Nord”

“Ho fatto domanda per essere trasferito a Napoli Nord, ovviamente non dipende da me, c’è un concorso – ha spiegato il Procuratore generale di Perugia a Teleclubitalia durante l’incontro con gli studenti -. Se il Consiglio Superiore riterrà che ho i titoli per venire a Napoli Nord sarei felice perché si tratta della mia città, del mio territorio, di un tribunale che ha tanti problemi malgrado il lavoro dei colleghi, quindi lo farei. Ma se il Consiglio decidesse che non ci sono le condizioni farò altro”.