Seduta di question time stamattina a Giugliano. Diversi i temi affrontati con le interpellanze rivolte alla giunta Pirozzi, dalla questione rom ai problemi di viabilità per i lavori in via Colonne. Tra le criticità di cui si è discusso, anche dei lavori necessari allo stadio De Cristofaro.

Dalla minoranza sono stati poi chiesti chiarimenti sui risarcimenti per i loculi del cimitero. Il consigliere Luigi Sequino ha chiesto chiarimenti sulla vicenda, per cui tanti cittadini hanno già versato somme per aggiudicarsi uno spazio al cimitero ma l’iter si è poi arenato negli anni. L’assessore Cozzolino ha spiegato che “chi intende avere la restituzione delle somme versate perché o non assegnatario o rinunciatario deve presentare un’istanza al Comune, lo stesso anche chi vuole la restituzione dei soldi”. Per Sequino “l’assessore si è sbilanciato con una data certa di consegna dei loculi che è dicembre 2022, mi auguro di non dover più presentare questa interpellanza perché è già la terza volta che portiamo in aula questa vicenda senza mai arrivarne a una risoluzione”.