Quattro milioni di euro per il Santuario dell’Annunziata. E’ lo stanziamento del ministero della Cultura per la chiesa principale della città di Giugliano. Ieri, a un mese dalla visita del ministro Sangiuliano, a Roma, presso il dicastero della Cultura, si è tenuta una riunione per studiare il caso del Santuario e prevedere un iter per la sua riqualificazione. Il tavolo ha previsto l’attivazione di un intervento straordinario di messa in sicurezza del sito. I fondi dovrebbero essere attinti dal Pnrr e, stando a indiscrezioni, l’obiettivo sarebbe quello di avviare i lavori entro un anno, dunque già nel 2024.