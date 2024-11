Due uomini a bordo di uno scooter, nel cuore della notte, si sono avvicinati alla vetrina di un negozio di abbigliamento femminile in Corso Italia, il “Woman Affair by Glamour” a Quarto, e hanno esploso cinque colpi di pistola contro il vetro prima di darsi alla fuga.

Quarto, spari contro un negozio di abbigliamento: due uomini armati ripresi dalle telecamere

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato i momenti del raid, avvenuto due notti fa. Il fatto è emerso solo in seguito a un’attività di pattugliamento dei carabinieri, che hanno notato i segni dell’attacco e hanno avviato immediatamente le indagini.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Pozzuoli, supportati dalla Scientifica, per effettuare i rilievi e raccogliere eventuali tracce utili. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un’intimidazione a scopo estorsivo, pratica purtroppo diffusa in alcune zone del napoletano. L’area di Quarto è nota per essere sotto il controllo del clan “Gli amici del Bivio”, guidato dal boss Salvatore Cerrone, detto “o biondo”, storico alleato del clan Longobardi di Pozzuoli. Questo tipo di azioni sono spesso utilizzate per inviare un messaggio ai commercianti, costringendoli a pagare il cosiddetto “pizzo” per poter operare in tranquillità.