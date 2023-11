Anche il secondo appartamento occupato abusivamente nel rione 2019 di Quarto è stato restituito alla legittima proprietaria. La donna, una signora di 85 anni, nell’entrare nell’alloggio ha avuto una brutta sorpresa: l’appartamento è stato infatti danneggiato e vandalizzato in più punti.

Solo pochi giorni fa, gli occupanti abusivi avevano chiamato i carabinieri e restituito le chiavi dell’appartamento al Comune il quale stamattina, attraverso le mani del sindaco Antonio Sabino e del deputato Francesco Emilio Borrelli, le ha successivamente consegnate alla legittima assegnataria.

L’anziana donna è la madre di un individuo che, alcuni mesi fa, aveva dato alle fiamme una vicina di casa sempre nel rione 219 di Quarto, ma è risultata completamente estranea ai fatti. Mentre il figlio sta affrontando il processo, l’85enne si è dovuta allontanare dal domicilio per motivi di salute e proprio in quei giorni un uomo, sfondando la porta, ha preso possesso dell’appartamento e ha poi distrutto e gettato o per le scale del palazzo e dal balcone tutto l’arredamento.

Quarto: secondo appartamento occupato in pochi giorni

Una vicenda simile è accaduta nei giorni scorsi anche a un imprenditore edile di 42 anni. Il tempo di andare al lavoro e, al suo rientro, l’uomo ha trovato l’appartamento che gli è stato legittimamente assegnato da una donna di 25 anni, già nota alle forze dell’ordine, incinta e con tre figli. Anche in questo caso, dopo l’interessamento dei media e delle forze dell’ordine, l’appartamento è stato restituito, ma l’epilogo non smentisce il sempre più ampio fenomeno delle occupazioni abusive.